В Карелии мужчина ограбил магазин и надеялся выйти сухим из воды

В магазине одного из поселков Пудожского района сработала сигнализация, неизвестный обокрал магазин, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть обратилась жительница одного из поселков. Она сообщила, что в магазине рядом с ее домом сработала сигнализация. На место выехали сотрудники полиции и обнаружили, что окно разбито, а в помещении торговой точки беспорядок.

Вскоре подошел владелец и сказал, что пропали алкогольные напитки, сигареты и продукты питания на сумму порядка пяти тысяч рублей.

Уже через несколько часов участковый задержал подозреваемого, 24-летнего местного жителя. Он дал признательные показания.

Намереваясь раздобыть алкоголь, гражданин направился к поселковому магазину. Разбив окно и сняв железную решетку с помощью лома, мужчина проник внутрь, похитил товары, после чего спрятал их неподалеку. Для того, чтобы не привлекать к себе внимание и впоследствии вернуться за похищенным, он скрылся. Но подозреваемый был задержан полицейским.

На мужчину завели уголовное дело.