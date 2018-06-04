В Карелии мужчина ограбил пенсионера с помощью кирпича

В Кемском районе по горячим следам раскрыт грабеж, сообщает МВД Карелии.

В минувшую пятницу в полицию поступило сообщение от жителя Кемскоо района. Он рассказал, что на его 63-летнего знакомого напали и похитили деньги.

Выяснилось, что дома у заявителя находились двое знакомых. Мужчины распивали спиртные напитки, а когда один из них собрался уходить домой, второй предложил проводить. В какой-то момент провожающий поднял с земли кирпич и ударил им знакомого. После этого он залез в карман потерпевшего, забрал деньги и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 33-летнего местного жителя. Он имеет ряд судимостей за различные преступления. В настоящее время фигурант задержан.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ.