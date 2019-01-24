В Карелии мужчина перечислил залог в 120 тысяч рублей за несуществующий дом

В Петрозаводске зарегистрирован еще один факт дистанционного мошенничества с недвижимостью, сообщили в МВД Карелии.

По данным ведомства, в дежурную обратился 30-летний горожанин и сообщил, что лишился денег, поверив в историю мошенника.

Так, 16 января мужчина увидел на популярном сайте объявление о продаже жилого дома в Заозерье. Внимание покупателя привлекла весьма низкая для данного объекта цена – 1 млн 980 тыс. рублей. Ему ответил незнакомец, представился Антоном и пояснил, что находится в Санкт-Петербурге и продает дом, так как нужны деньги на лечение супруги. Кроме того, он сказал, что ему весь день звонят риелторы, которые хотят заняться продажей недвижимости.

"Лже-собственник объяснил, что если горожанин серьёзно заинтересован в покупке, ему необходимо внести залог в сумме 120 тыс. рублей. Решив удостоверить в том, что его не обманывают, петрозаводчанин попросил прислать копию паспорта, а также номер банковской карты. Получив фотографии, он увидел, что и карта, и паспорт принадлежат гражданину, зарегистрированному в Петрозаводске. После этого покупатель перевел 120 тысяч рублей на указанную карту", - рассказали в пресс-службе.

После того мужчина поехал в Заозерье, чтобы посмотреть дом вживую. На месте он обнаружил, что по указанному адресу находится другой объект, не тот, что был указан в объявлении. Петрозаводчанин перезвонил лже-продавцу, но тот заверил его, что дом находится на закрытой территории, и он лично покажет его, как только вернется. Когда на следующий день мошенник снова перезвонил горожанину и стал требовать дополнительные деньги в качестве залога, тот понял, что его обманывают и обратился к правоохранителям.

По данному факту полицией Петрозаводска проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.