В Карелии мужчина пять лет платил алименты, а потом узнал, что отец ребенка – не он

Житель Олонецкого района пять лет платил алименты, а потом выяснил, что не является биологическим отцом ребенка.

Как рассказали в республиканском управлении ФССП, в течение пяти лет с зарплаты гражданина А. ежемесячно удерживались алименты в размере, установленном решением суда.

"Однако в 2018 году в семье гражданина А. случился совершенно непредвиденный поворот событий – должник обратился в суд с иском об оспаривании отцовства. Была назначена и проведена судебная генетическая экспертиза – ДНК тест на установление родства, в результате которой выяснилось, что должник не является биологическим отцом ребенка. Другими словами, все это время мужчина платил алименты на содержание чужого ребенка", - рассказали в службе судебных приставов.

В связи с этим суд постановил освободить мужчину от уплаты алиментов.

Кроме того, через суд он взыскал расходы, связанные с установлением отцовства, со своей бывшей жены.