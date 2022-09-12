В Карелии мужчина поджег дачу соседки из-за конфликта по земельному вопросу

В Кондопожском районе земельный спор толкнул дачника на уголовное преступление, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу, 10 сентября, в полицию Кондопожского района поступило сообщение о том, что в одной из деревень загорелся дачный дом, принадлежащий 43-летней горожанке.

Пламя увидели соседи, которые позвонили в оперативные службы. Огонь повредил одну из стен деревянного строения. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к произошедшему причастен сосед потерпевшей – 57-летний житель Кондопоги. Как стало известно, они на протяжении долгого периода времени не могут решить земельный вопрос.

По версии полиции, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни взял дома канистру с бензином, облил горючей смесью жилище соседки и поджёг его. Подозреваемый дал признательные показания.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.