Житель Карелии получил 10 лет колонии за четыре смертельных удара ножом в шею собутыльника

В Беломорском районе 50-летний мужчина признан виновным в убийстве знакомого, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в ночь с 25 по 26 июля в ходе распития спиртного между 50-летним жителем Беломорска и его знакомым произошел конфликт. В результате обвиняемый нанес не менее четырех ударов ножом в шею и туловище собутыльника. От полученных ран мужчина скончался на месте.

В судебном заседании подсудимый вину в убийстве признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, пояснил, что преступление было совершено им под влиянием алкоголя.

Суд с учетом позиции прокурора назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Карелии 19-летний рецидивист отправится в колонию на 11, 5 лет за жестокое убийство.