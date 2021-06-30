В Карелии мужчина получил 6 лет колонии за убийство собутыльника

Житель Суоярвского района, избивший до смерти своего знакомого, отправится на 6 лет в колонию строгого режима.

Прокурор Суоярвского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в ведомстве.

Судом установлено, что в ноябре 2020 года подсудимый в ходе распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым и нанес ему с силой не менее двух ударов в область головы. Хозяин квартиры, являвшийся свидетелем происшедшего, помог потерпевшему умыться и лечь спать. Когда он проснулся утром, обнаружил избитого мертвым. Смерть потерпевшего наступила вследствие закрытой тупой травмы головы, которую нанес ему подсудимый.

В судебном заседании мужчина свою вину не признал, заявив о возможном нахождении в квартире и причастности к преступлению еще одного лица — своего однофамильца. Данная версия была опровергнута стороной обвинения в ходе судебного следствия.

Подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Так, в декабре 2019 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за «причинение смерти по неосторожности».

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 6 лет исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданские иски сына и сестры погибшего на общую сумму 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске будут судить мужчину, избившего своего маленького сына до полусмерти.