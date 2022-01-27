В Карелии мужчина придушил жену во время ссоры, собрал вещи и ушел

Жителю Прионежского района грозит до трех месяце ареста после конфликта с супругой.

В прионежскую полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее избил супруг, ранее уже привлеченный к административной ответственности за побои жены, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснил участковый, пара поругалась. Женщина упрекнула 46-летнего мужа, на что тот схватил ее и сдавил шею. Немного успокоившись, он ее отпустил. Но вскоре спор продолжился, тогда сельчанин закрыл супруге рот рукой и стал удерживать. Затем житель Прионежья собрал вещи и ушЕл, а потерпевшая обратилась за помощью к полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Мужчине грозит арест сроком до трех месяцев ареста. Дознание продолжается.