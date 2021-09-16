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В Карелии мужчина ради сына бросил пить и устроился на работу

Новости. Общество
11:20, 17 Сентября 2021
фото: © freepik

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В Пряжинском районе местного жителя восстановили в родительских правах, когда он бросил пить, устроился на работу и выплатил все алименты, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Пряжинскому району находилось дело о взыскании алиментов с местного жителя.

Решением Пряжинского районного суда должник был ограничен в родительских правах, а также его обязали выплатить алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере ¼ части от дохода. Ребенок был передан на воспитание в приёмную семью.

Судебный пристав неоднократно направлял должника в Центр занятости населения, проводил разъяснительную беседу о негативных последствиях неисполнения требований суда, но все действия не принесли ожидаемого результата.

Неплательщик продолжал уклонялся от уплаты алиментов, не исполняя решение суда, в результате чего суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов.

После привлечения к административной ответственности должник отработал наказание в полном объеме, сделал правильные выводы, перестал вести асоциальный образ жизни, начал принимать активные действия к трудоустройству и стал регулярно выплачивать алименты на содержание сына. В прошлом году должник трудоустроился.

Эти факторы явились ключевыми в принятии решения, и Пряжинский районный суд отменил ограничение в родительских правах, прекратил взыскание алиментов. Решение суда вступило в законную силу. Несовершеннолетний ребёнок вернулся домой.

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