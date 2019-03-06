В Карелии мужчина решил насолить бывшей сожительнице

Мужчина взломал дверь и украл у женщины паспорт, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратилась 35-летняя жительница одного из поселков. Она сообщила, что кто-то похитил ее паспорт гражданина.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 38-летнего местного жителя, бывшего сожителя потерпевшей. Мужчина из ревности решил насолить женщине, которая всячески избегала общения с ним. По версии следствия, гражданин выломал дверь в ее квартиру и похитил документ.

На мужчину завели уголовное дело. Ранее судимому фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято и возвращено заявительнице.