В Карелии мужчина с огромным "послужным" списком вынес из магазина литр водки

Вечером 15 января мужчина украл из охраняемого магазина в Кондопоге водку, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

В охраняемом магазине на улице Комсомольской сработала сигнализация. Группа задержания Кондопожского отдела вневедомственной охраны, прибыв на место, выяснила, что 40-летний мужчина улучил момент, когда никого рядом не было, и спрятал под куртку литровую бутылку водки.

Но хищение заметили на мониторе видеонаблюдения. Злоумышленник был задержан при выходе из магазина. Гражданин зарегистрирован в поселке Кяппесельга, но живет преимущественно в районном центре.

В биографии такие административные правонарушения, как мелкое хищение, курение в неположенном месте и распитие на людях. Есть и уголовные статьи: кража, мошенничество, неуплата алиментов.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.