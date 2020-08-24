В Карелии мужчина сел за руль без прав и подверг опасности малыша

Нарушителя остановили утром в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 460 км федеральной аводороги "Кола" инспекторы ДПС пресекли нарушение – выезд на полосу встречного движения – водителем автомобиля Daewoo Nexia.



Как выяснили автоинспекторы, 26-летний нарушитель не имеет водительских прав. Более того, он перевозил четырехлетнего ребенка.



В автомобиле находилась владелица автомобиля, в отношении которой полицейские составили административные материалы за передачу права управления лицу, не имеющему такого права.