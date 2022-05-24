В Карелии мужчина сломал челюсть подруге и угрожал убийством знакомой

В Сортавала будут судить 43-летнего мужчину, обвиняемого в совершении преступлений против жизни и здоровья, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в феврале 43-летний житель Сортавалы пришел в гости к своей знакомой. Находясь у нее в квартире в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый поссорился с женщиной. Он несколько раз ударил ее по лицу и голове. По заключению судебно-медицинского эксперта в результате преступных действий обвиняемого у потерпевшей диагностирован перелом нижней челюсти, причинен вред здоровью средней тяжести.

Спустя два месяца обвиняемый, вновь, находясь в алкогольном опьянении, на улице подкараулил свою другую знакомую и стал выяснять с ней отношения. Вел себя агрессивно, угрожал женщине убийством. Испугавшись враждебного поведения обвиняемого и угроз, потерпевшая убежала.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, две жительницы Костомукши предстанут перед судом за незаконное проникновение в жилище и угрозу убийством.