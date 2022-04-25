В Карелии пенсионерка ударила 13-летнего соседа головой об стену за громкую музыку

Две жительницы Костомукши предстанут перед судом за незаконное проникновение в жилище и угрозу убийством, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в один из дней марта 61-летняя и 63-летняя костомукшанки, с целью выяснения отношений и предъявления претензии по поводу играющей громко музыки, без разрешения зашли в квартиру к соседям. Там находился 13 - летний сын хозяев. Пенсионерки обматерили подростка. Одна из обвиняемых начала хватать мальчика за одежду. Когда подросток отошел к стене, женщина ударила его головой о стену. Пенсионерки угрожали несовершеннолетнему убийством и избиением. В сложившейся ситуации подросток воспринимал угрозы как реальные и опасался за их осуществление.

В результате женщины стали фигурантками уголовного дела. Они обвиняются в незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе следствия обвиняемые признали свою вину. Следователю пояснили, что хотели только припугнуть подростка, чтобы он не шумел в квартире.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось. в Сортавале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством несовершеннолетнему.