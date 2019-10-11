В Карелии мужчина сжег знакомого вместе с вагончиком во время пьяного застолья

В Беломорском районе конфликт, произошедший между собутыльниками, закончился жестоким убийством.

Сотрудники Следкома Карелии закончили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух человек.

По версии следствия, в ночь на 24 февраля этого года обвиняемый, находясь в вагончике на лесной делянке в Беломорском районе, распивал спиртное с тремя знакомыми мужчинами. В это время между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый облил помещение вагончика горючей легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Вспыхнувший пожар унес жизнь одного из мужчин. Двое других смогли убежать из вагонщика и остались живы. Но один из них получил термические ожоги, которые квалифицируются, как тяжкий вред здоровью, сообщили в Следкоме республики.

Мужчина находится под стражей. По его делу утверждено обвинительное заключение. В скором времени он предстанет перед судом.