В Карелии мужчина убил сожительницу несколькими ударами в голову

Житель Беломорского района забил женщину до смерти, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе судебного следствия установлено, что в ноябре 2018 года 34-летний житель Беломорского района совместно со своей сожительницей распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес множественные удары руками в голову сожительницы. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Суд при вынесении приговора оценил все доказательства, представленные стороной обвинения, и пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в инкриминируемом деянии.

При определении вида и размера наказания суд учел все влияющие на это обстоятельства.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев, отменено ранее назначенное условное осуждение по приговору суда и окончательно назначено наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.