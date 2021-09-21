В Карелии мужчина убил жену и порезал ее подругу

В республике за решетку отправился житель Сегежи, который зарезал свою супругу и нанес ранение ее подруге.

Сегежский городской суд назначил назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима 35-летнему местному жителю, который убил жену и порезал ее подругу. Об этом информирует Следком Карелии. Мужчина был признан виновным в убийстве, покушении на убийство и угрозе убийством.

Установлено, что в апреле прошлого года ночью подсудимый, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с супругой нанес ей удары ножом в грудь, в результате чего та скончалась. После убийства жены подсудимый нанес удар ножом подруге жены. Женщина сумела убежать на улицу. Также следствием были представлены доказательства о высказывании подсудимым угрозы убийством в адрес двух женщин.

Ранее сообщалось, что житель Петрозаводска ударил родственника ножом в шею и выкинул его труп на лестничную площадку