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Новости. Криминал
10:10, 29 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

В Карелии мужчина украл 7 тысяч и отправился за решетку на 2,5 года

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Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже денег, после чего подозреваемый получил срок, сообщили в Сортавальском городском суде.

В июле подозреваемый распивал спиртные напитки со своими знакомыми на природе. Вечером они все вместе зашли в магазин за продуктами и за спиртными напитками. Мужчина запомнил пин-код банковской карты, который использовала его знакомая при покупке продуктов.

Придя домой, употребляя в дальнейшем спиртное, мужчина украл банковскую карту, пока женщины не было, и снял 7 тысяч рублей.

С учетом личности подсудимого, обстоятельств совершения преступления, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговором удовлетворен гражданский иск потерпевшей, в ее пользу с подсудимого взыскано 7 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

 

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Комментарии

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Саныч
2018-11-29 12:20:00
2,5 года питания за 7 тысяч. А чего добился ты?
кир
2018-11-29 11:28:40
"Председатель ЖСК с января 2014 года по январь 2015 года присвоила более 400 тысяч рублей, принадлежащие жителю Петрозаводска".(с) Суммы разные и сроки разные, почему? Потому что люди разные.
deep
2018-11-29 11:22:00
Мало спер! Было бы 7 ярдов, на Канарах загорал бы. Судебная практика показывает: чем больше стыришь, тем больше шансов остаться на свободе.
Гость
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