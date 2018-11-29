В Карелии мужчина украл 7 тысяч и отправился за решетку на 2,5 года

Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже денег, после чего подозреваемый получил срок, сообщили в Сортавальском городском суде.

В июле подозреваемый распивал спиртные напитки со своими знакомыми на природе. Вечером они все вместе зашли в магазин за продуктами и за спиртными напитками. Мужчина запомнил пин-код банковской карты, который использовала его знакомая при покупке продуктов.

Придя домой, употребляя в дальнейшем спиртное, мужчина украл банковскую карту, пока женщины не было, и снял 7 тысяч рублей.

С учетом личности подсудимого, обстоятельств совершения преступления, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговором удовлетворен гражданский иск потерпевшей, в ее пользу с подсудимого взыскано 7 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.