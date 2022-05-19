В Карелии мужчина умер, получив от собутыльника удар ножом в бедро

В Питкярантском районе мужчина обвиняется в убийстве знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, вечером 16 мая 42-летний обвиняемый был пьян. Находясь в квартире в поселке Салми, он поссорился со своим знакомым. Конфликт решил ударом ножа в область бедра. От полученного ранения мужчина скончался.

Установлено, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, в Карелии боксер забил до смерти своего односельчанина.