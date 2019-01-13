В Карелии мужчина ушел на работу и не вернулся

Новости по теме
Загрузка...
Житель Карелии со своеобразной походкой ушел на работу 4 января и не вернулся, теперь его разыскивают родственники и полиция.
В посёлке Колово Пудожского района 36-летний местный житель Василий Ф. 4 января ушел на работу из дома и с того момента его местонахождение неизвестно.
Приметы: не поднимается ступня правой ноги, своеобразная походка.
Предположительно мог автостопом уйти в Пудож или Мурманскую область.
Просят всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: в 8-911-663-57-99, 8-921-625-50-17.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.01.2019, 15:08
09.01.2019, 10:33
07.01.2019, 16:16
Аналитика
11.01.2019 12:14
Политкухня
Политолог Олег Реут работал наблюдателем на выборах в Армении и рассказал, чем они отличаются от российских.
11.01.2019 09:30
09.01.2019 15:08
09.01.2019 11:15
09.01.2019 10:20
Чтиво
11.01.2019 15:22
Личное мнение
Когда россияне смогут выбраться из временной петли?
29.12.2018 16:11
29.12.2018 11:05
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Где и как вы провели новогодние каникулы?
Комментарии