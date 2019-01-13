В Карелии мужчина ушел на работу и не вернулся

Житель Карелии со своеобразной походкой ушел на работу 4 января и не вернулся, теперь его разыскивают родственники и полиция.

В посёлке Колово Пудожского района 36-летний местный житель Василий Ф. 4 января ушел на работу из дома и с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: не поднимается ступня правой ноги, своеобразная походка.

Предположительно мог автостопом уйти в Пудож или Мурманскую область.

Просят всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: в 8-911-663-57-99, 8-921-625-50-17.