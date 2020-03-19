В Карелии мужчина в гостях ударил поленом хозяйку застолья

58-летняя жительница Прионежского района попала в больницу, пострадав от агрессивного гостя.

Работники больницы Петрозаводска сообщили в полицию о том, что к ним поступила женщина с травмой. Участковый уполномоченный полиции установил, что предшествовало госпитализации пенсионерки.

Выяснилось, что к жительнице Прионежского района зашла в гости знакомая. Женщины выпивали. Через некоторое время к ним присоединился сожитель приятельницы. Мужчине не понравилось, что его подруга находится в компании нетрезвых женщин. Возникла ссора, в результате которой мужчина схватил полено и нанес несколько ударов хозяйке квартиры. После этого он покинул место происшествия.

В полиции 47-летний подозреваемый признал свою вину. Он заявил, что сам был в состоянии алкогольного опьянения и не смог достойно выйти из конфликтной ситуации.

В настоящее время получившая травмы жительница Прионежья находится в лечебном учреждении, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

Ранее в Карелии пенсионерка надеялась выписать опостылевшего сожителя, обвинив его в побоях.