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В Карелии мужчина в гостях ударил поленом хозяйку застолья

Новости. Криминал
13:25, 20 Марта 2020
фото: © ru.depositphotos.com
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58-летняя жительница Прионежского района попала в больницу, пострадав от агрессивного гостя.

Работники больницы Петрозаводска сообщили в полицию о том, что к ним поступила женщина с травмой.  Участковый уполномоченный полиции установил, что предшествовало госпитализации пенсионерки.

Выяснилось, что к жительнице Прионежского района зашла в гости знакомая. Женщины выпивали. Через некоторое время к ним присоединился сожитель приятельницы. Мужчине не понравилось, что его подруга находится в компании нетрезвых женщин. Возникла ссора, в результате которой мужчина схватил полено и нанес несколько ударов хозяйке квартиры. После этого он покинул место происшествия.

В полиции 47-летний подозреваемый признал свою вину. Он заявил, что сам был в состоянии алкогольного опьянения и не смог достойно выйти из конфликтной ситуации.

В настоящее время получившая травмы жительница Прионежья находится в лечебном учреждении, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

Ранее в Карелии пенсионерка надеялась выписать опостылевшего сожителя, обвинив его в побоях.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-03-20 13:31:21
Вся Россия в алкогольном угаре. Смысла жизни у них нет. Только много пить и рано сдохнуть, прихватив других за собой. :)
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