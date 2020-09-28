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В Карелии мужчина врезался в двери, убегая из магазина с крадеными продуктами

Новости. Криминал
10:08, 29 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/catnews
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В Кондопоге Росгвардейцам пришлось вызывать скорую для похитителя форели, поранившегося о раздвижные двери в магазине.

По сообщению управления Росгвардии по Карелии, 25 сентября на сработавший сигнал тревоги в охраняемый сетевой магазин на Октябрьском шоссе в Кондопоге была направлена группа задержания вневедомственной охраны. Директор магазина рассказала, что заметила, как молодой человек спрятал под куртку пять упаковок форели и три пачки кофе. Набрав продуктов почти на 1500 рублей, злоумышленник миновал кассу и не расплатился.

Убежать из магазина помешали раздвижные входные двери – в попытке выскочить из торгового помещения молодой человек ударился о них и получил раны. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи оказали первую помощь и констатировали, что госпитализация не требуется.

Задержанного передали участковому уполномоченному полиции.

Проводится проверка.

Ранее росгвардейцы задержали жителя Петрозаводска, который угрожал избить свою мать.

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