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Росгвардейцы задержали жителя Петрозаводска, который угрожал избить свою мать

Новости. Происшествия
09:19, 29 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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32-летний сын вел себя неадекватно, из-за чего женщине пришлось обратиться за помощью, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

27 сентября поступил звонок в Петрозаводскую вневедомственную охрану из квартиры, где произошел инцидент.

Росгвардейцы приехали на место и узнали от хозяйки квартиры, что её 32-летний сын ведёт себя неадекватно, угрожает применить силу и не проявляет уважения к матери.

Сотрудникам пришлось применить физическую силу к дебоширу и надеть наручники.

Злоумышленник задержан и передан в полицию.

Происшествие зафиксировано как угроза физической расправой.

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