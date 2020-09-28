Росгвардейцы задержали жителя Петрозаводска, который угрожал избить свою мать

32-летний сын вел себя неадекватно, из-за чего женщине пришлось обратиться за помощью, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

27 сентября поступил звонок в Петрозаводскую вневедомственную охрану из квартиры, где произошел инцидент.

Росгвардейцы приехали на место и узнали от хозяйки квартиры, что её 32-летний сын ведёт себя неадекватно, угрожает применить силу и не проявляет уважения к матери.

Сотрудникам пришлось применить физическую силу к дебоширу и надеть наручники.

Злоумышленник задержан и передан в полицию.

Происшествие зафиксировано как угроза физической расправой.