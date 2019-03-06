В Карелии мужчина вскарабкался на стену, чтоб украсть камеры

В полицию Олонецкого района обратился представитель коммерческого предприятия с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что со стены складского помещения компании были похищены две камеры видеонаблюдения стоимостью почти 27 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 21-летнего ранее судимого местного жителя. По версии правоохранителей, днем гражданин воспользовался выступами на стене ангара, чтобы забраться повыше, и вырвал камеры.

После этого мужчина попытался разбить оконное стекло, чтобы проникнуть в помещение, однако его спугнул охранник, который в тот момент совершал обход территории предприятия. Впоследствии житель Олонца планировал сбыть похищенное, но был установлен полицией.

На мужчину завели уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.