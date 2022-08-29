В Карелии мужчина вытащил собаку, тонувшую в заболоченном озере (ВИДЕО)

Сегежский спасатель вытащил из воды тонувшую собаку.

В карельском городе Сегежа мужчина спас собаку, которая не могла выбраться из заболоченного озера. Соответствующее видео появилось в паблике «Сегежа online».

Как рассказали авторы видео, местные жители увидели, что собака не может выбраться из заросшего озера. Вышедший на прогулку Сергей, не раздумывая долго, поспешил на помощь уставшему животному.

Мужчина подплыл к собаке и помог ей выбраться на берег. Как пес оказался в воде — неясно, но главное, что все закончилось хорошо.