В Карелии мужчина забил до смерти собутыльника в ходе застолья

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти местному жителю, сообщают в Следственном комитете.

Сегежские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом информирует карельское управление Следкома.

По версии следствия, в январе этого года обвиняемый пил спиртное в компании знакомых мужчин в Сегеже. Во время застолья между обвиняемым и одним из мужчин произошел конфликт, в ходе которого он причинил потерпевшему травмы, от которых тот скончался.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются обстоятельства произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске на улице мужчина до полусмерти избил подростка.