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В Карелии мужчина забил до смерти собутыльника в ходе застолья

Новости. Криминал
09:56, 18 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель
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В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти местному жителю, сообщают в Следственном комитете.

Сегежские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.  Об этом информирует карельское управление Следкома.

По версии следствия, в январе этого года обвиняемый пил спиртное в компании знакомых мужчин в Сегеже. Во время застолья между обвиняемым и одним из мужчин произошел конфликт, в ходе которого он причинил потерпевшему травмы, от которых тот скончался. 

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются обстоятельства произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске на улице мужчина до полусмерти избил подростка.

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