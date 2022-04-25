В Карелии мужчина залез в окно соседки на пятом этаже и украл телевизор

В Кондопоге рецидивист, рискуя жизнью, проник через форточку к соседке на пятом этаже и украл вещи.

В минувшее воскресенье, 1 мая, в кондопожскую полицию обратилась 54-летняя горожанка и сообщила, что стала жертвой квартирного вора. Стажи порядка сразу выехали на место происшествия. Потерпевшая пояснила, что вернулась домой после работы и обнаружила в одной из комнат открытое нараспашку окно и отсутствие телевизора. В дальнейшем, осмотрев жилище, женщина выяснила, что также пропали автомобильный компрессор и туристическая палатка. Предположений, кто мог быть причастен к хищению, у кондопожанки не было, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее имевший проблемы с законом сосед потерпевшей. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что дождался пока соседка уйдёт, перелез на ее окно со своего балкона, рискуя сорваться с высоты пятого этажа. Через незапертую форточку он проник в её квартиру и похитил имущество. «Добычу» кондопожанин планировал сбыть, а на вырученные деньги приобрести спиртное. Однако осуществить задуманное не успел. Стражи порядка изъяли похищенное и вернули владелице.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи — до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в Карелии безработный рецидивист украл детскую кроватку.