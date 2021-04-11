В Карелии мужчина зарезал собутыльника во время застолья

В Кондопоге совместное застолье закончилось кровопролитием, предполагаемый виновник которого арестован.

Следователи Кондопога заняты раскрытием уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в совершении убийства. Об этом информирует карельский Следком.

По версии следствия, седьмого апреля подозреваемый распивал спиртное в компании своих знакомых в Кондопоге. В состоянии алкогольного опьянения он поссорился с одним из мужчин и нанес ему ножом множественные колото-резаные ранения. От полученных ран потерпевший скончался. Подозреваемый был задержан и арестован.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, как житель Карелии выпил и убил человека.