В Карелии мужчина застрелил оппонента из ружья

В Суоярвском районе мужчина обвиняется в убийстве местного жителя, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, вечером 20 июня 57-летний мужчина в ходе конфликта с жителем поселка Лоймола дважды выстрелил в него из охотничьего ружья. Потерпевший скончался на месте происшествия, обвиняемый был задержан.

Мужчина арестован.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.