В Карелии мужчину подозревают в убийстве

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал человека.

Сортавальские следователи возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, днем 22 июня подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему удар ножом в грудь и убил. Подозреваемый был задержан на месте преступления, установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Суд отправил мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Карелии в приступе ревности приставил нож к горлу сожительницы.