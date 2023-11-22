В Карелии мужчину, похитившего ребенка, приговорили к условному сроку

Беломорский суд вынес приговор по делу о похищении подростка.

Как сообщили в Следкоме Карелии, Беломорский суд на основе доказательств, собранных следователями Беломорского межрайонного отдела СУ СК Карелии, вынес обвинительный приговор в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении человека.

Инцидент произошел 8 июля 2023 года. Подсудимый, чей сын ранее поссорился с другим подростком, забрал того с одного из дворов в Беломорске. Мужчина схватил 12-летнего подростка за одежду и силой усадил в свой автомобиль, заблокировал двери и вывез его в безлюдное место, где, угрожая применить насилие, несколько раз ударил по голове. После этого он отпустил ребенка.

С заявлением в дежурную часть полиции обратилась бабушка потерпевшего. Подсудимый компенсировал моральный вред, и суд назначил ему 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года.