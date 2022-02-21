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В Карелии мужская дружба дала трещину после просьбы позвонить

Новости. Криминал
18:20, 24 Февраля 2022
фото: © technewsinc.com

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В Костомукше мужчина попросил у друга телефон для звонка и перевел через приложение себе все его деньги.

В полицию обратился 57-летний костомукшанин и сообщил, что с его банковского счёта похитили 7 700 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 26-летний ранее судимый приятель потерпевшего. Установлено, что он встретился с товарищем в одном из кафе города и в ходе общения попросил у того мобильный телефон якобы для звонка. Однако, по версии полиции, мужчина ввёл друга в заблуждение и, пока тот не видел, через мобильное приложение интернет-банкинга перевёл на свой счёт хранившиеся там сбережения. В дальнейшем подозреваемый потратил деньги на личные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске полицейские нашли мужчину, пытавшегося отобрать телефон у женщины с коляской.

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