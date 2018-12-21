В Карелии на 10,2% увеличился ввод жилья

В январе-ноябре 2018 года в Карелии было введено в действие 193,8 тысяч кв м жилья, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Построено 3136 квартир, в число которых официальная статистика включает индивидуальные жилые дома.

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