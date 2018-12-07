В Карелии на автодороге А-121 "Сортавала" освещены все населенные пункты

В эксплуатацию введено 24 километра уличного освещения в Лахденпохском и Сортавальском районах, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

Работы выполнены в Лахденпохском и Сортавальском районах: уровень безопасности дорожного движения повысился в городе Лахденпохья, поселках Раухала, Мийнала, Оппола, Кортела, Реускала, Мейери, Хаапалампи, Хелюля и Раутакангас.

Установлено 715 опор освещения, 823 светильника, построено почти 11 километров тротуаров для пешеходов.

Степень освещенности трассы может дистанционно регулироваться с помощью современной автоматизированной системы.

Среди преимуществ программного комплекса – удаленный контроль и диагностика осветительных приборов, управление ими как в автономном режиме, так и посредством прямых команд диспетчера из территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Кола".