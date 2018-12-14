В Карелии на дорогах пострадали 37 детей, 3 – погибли

Количество ДТП с участием детей в этом году увеличилось до 40, сообщили в ГИБДД Карелии.

В сравнении с прошлым годом количество ДТП с участием детей-пешеходов увеличилось (с 34 ДТП до 40), различные травмы получили 37 детей, 3 ребенка погибли (в прошлом году погибли 2 и травмированы 33 ребенка).

Почти каждая пятая трагедия произошла на пешеходном переходе, в том числе с несовершеннолетним ребенком: на нерегулируемом пешеходном переходе в деревне Вилга скончалась 13-летняя школьница.

За 11 месяцев с участием пешеходов произошли 180 дорожных аварий: 23 человека погибли, 168 были травмированы.

По собственной неосмотрительности погибли 13 пешеходов, 55 получили травмы различной степени тяжести.

По вине водителей травмированы 127 пешеходов, 15 погибли.