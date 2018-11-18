В Карелии на федеральные деньги построили детсад с крышей, которая может рухнуть в любой момент

Покупка правительством Карелии старого здания на улице Ленинградской в Петрозаводске и реконструкция его под детский сад проводились с многочисленными нарушениями.

В распоряжении "Столицы на Онего" оказались документы, на основании которых 6 ноября было принято решение о закрытии детского сада №53 на улице Ленинградской в Петрозаводске. Это датированный 4 октября 2018 года акт проверки эффективного и целевого расходования бюджетных средств при приобретении и реконструкции здания, которую провели ревизоры министерства финансов Карелии; а также экспертиза ООО "ЗИНХАР", в которой содержался вывод о перегрузке несущей конструкции и угрозе обрушения кровли.

Получается, что должностные лица карельского правительства еще месяц назад (а на самом деле и раньше) знали о том, что детям и взрослым в этом здании угрожает опасность.

Однако, как видно из хронологии событий, никаких мер не предпринимали и не поставили в известность нового собственника.

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