В Карелии на подготовку региона к зиме выделят 365 миллионов рублей

В этом году подготовку к отопительному сезону осуществляет государственное учреждение "КарелКоммунЭнерго".

На совещании, которое в минувшую пятницу прошло в правительстве республики, исполняющая обязанности министра строительства, ЖКХ и энергетики региона Анна Борчикова сообщила, что "КарелКоммунЭнерго" разработала сметы на проведение первоочередных мероприятий по подготовке котельных и сетей к отопительному периоду и получения паспорта готовности предприятия. Также рассчитаны объемы и стоимость топлива, необходимые для создания нормативного запаса.

"На эти цели предусмотрена субсидия для «КарелКоммунЭнерго» в размере 365 миллионов, из которых 210 миллионов направлены на покупку топлива и 155 миллионов – на проведение подготовительных мероприятий, − цитирует сайт правительства Анну Борчикову.

По информации Борчковой, на подготовку объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду всеми ресурсоснабжающими организациями предусмотрено 2 миллиарда 152 миллиона рублей.