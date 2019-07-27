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Новости. Общество
12:25, 27 Июля 2019
фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

В Карелии на подготовку региона к зиме выделят 365 миллионов рублей

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В этом году подготовку к отопительному сезону осуществляет государственное учреждение "КарелКоммунЭнерго".

На совещании, которое в минувшую пятницу прошло в правительстве республики, исполняющая обязанности министра строительства, ЖКХ и энергетики региона Анна Борчикова сообщила, что "КарелКоммунЭнерго" разработала сметы на проведение первоочередных мероприятий по подготовке котельных и сетей к отопительному периоду и получения паспорта готовности предприятия. Также рассчитаны объемы и стоимость топлива, необходимые для создания нормативного запаса.

"На эти цели предусмотрена субсидия для «КарелКоммунЭнерго» в размере 365 миллионов, из которых 210 миллионов направлены на покупку топлива и 155 миллионов – на проведение подготовительных мероприятий, − цитирует сайт правительства Анну Борчикову.

По информации Борчковой, на подготовку объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду всеми ресурсоснабжающими организациями предусмотрено 2 миллиарда 152 миллиона рублей.

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Комментарии

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Буба
2019-07-27 15:50:57
А Карелэнергоресурс куда дели? Банкротится?
инвесторбойца
2019-07-27 16:26:16
Буба, с ним расторгли концессионное соглашение. При этом у него осталась на балансе часть небольших котельных. В арбитраже - дело о банкротстве. Кредит превышает дебет лямов на 100. Скорее всего он уйдет под наблюдение, будет что-то топить и собирать долги. Самое интересное: найдет ли временный управляющий признаки преднамеренного банкротства? В ситуации с КарелКоммунЭнерго интересно другое: сможет ли начать отопительный сезон и сможет ли его закончить? В дополнение к убитым котельным от КЭРа ему накинули убитые котельные и сети в Сегеже, Кеми, Марциальных водах и т.п. При этом самые хорошие объекты в Петрозаводске, Кондопоге и Приладожье оставили частникам. Вангую, что через год признаки преднамеренного банкротства могут найти уже у КарелКоммунЭнерго
кир
2019-07-27 12:53:50
Выделят-не выделят. А кто реально знает, сколько нужно? Никто. Нет у вас математической модели города.
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