В Карелии на пожаре спасли 4 человек

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Пожар произошел 22 февраля в жилом доме в Кондопоге, сообщили в МЧС Карелии.
В 10.30 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района в составе 9 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на Октябрьском шоссе, 43. В 11.03 пожар ликвидирован.
Спасено 4 человека.
Причина возгорания – короткое замыкание в электрощитке.
Информация о площади горения уточняется.
Погибших и пострадавших нет.
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