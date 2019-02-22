В Карелии на пожаре спасли 4 человек

Пожар произошел 22 февраля в жилом доме в Кондопоге, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.30 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района в составе 9 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на Октябрьском шоссе, 43. В 11.03 пожар ликвидирован.

Спасено 4 человека.

Причина возгорания – короткое замыкание в электрощитке.

Информация о площади горения уточняется.

Погибших и пострадавших нет.