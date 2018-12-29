В Карелии на трассе "Кола" в ДТП пострадал человек

ДТП произошло в минувшую пятницу в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

Вчера, 28 декабря, в 14.50 пожарно-спасательное подразделение Кондопожского района привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. Столкнулись два автомобиля на 511 км ФАД Р-21 "Кола".

Пострадал один человек.