В Карелии на треть вырос объем ипотечного кредитования

Жители Карелии в 2017 году получили в банках ипотечные кредиты на 8,2 млрд. рублей, что на 28,6% больше по сравнению с 2016 годом.

По оценке Национального банка РК рост ипотечного кредитования произошел на фоне снижения процентных ставок.

Средневзвешенная процентная ставка по жилищным кредитам в Карелии снизилась с 12,2 до 10,6%, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.