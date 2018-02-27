В Карелии на треть вырос объем ипотечного кредитования

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Жители Карелии в 2017 году получили в банках ипотечные кредиты на 8,2 млрд. рублей, что на 28,6% больше по сравнению с 2016 годом.
По оценке Национального банка РК рост ипотечного кредитования произошел на фоне снижения процентных ставок.
Средневзвешенная процентная ставка по жилищным кредитам в Карелии снизилась с 12,2 до 10,6%, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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