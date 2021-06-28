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В Карелии на треть выросло число преступлений, связанных с коррупцией

Новости. Криминал
14:48, 28 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Даниил Колодин

При этом жители республики стали реже давать и брать взятки, сообщили в прокуратуре Карелии.

По сравнению с первыми пятью месяцами 2020 года в Карелии на 58% выросло число преступлений, связанных с коррупцией. В то же время, в республике снизилось число фактов получения взятки.

Всего за пять месяцев текущего года в Карелии трижды пытались получить взятку, а дать её — 5 раз. Один человек попался на посредничестве при передаче взятки.

Общее число преступлений экономической направленности по сравнению с аналогичным периодом 2020 года тоже выросло, но не так заметно. На учет было поставлено 260 подобных преступлений, тогда как в прошлом году- 225.

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Комментарии

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Козьма
2021-06-28 15:39:00
Приставы рулят .
однозначно
2021-06-28 14:57:00
Либерастня утверждает, что это берлинский пациент выявил и раскрыл :)
Off
2021-06-28 15:35:44
однозначно, Они утверждают, из Думы , что дрезденский пациент выявил и прихватил :)
Гость
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