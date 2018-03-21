Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:00, 21 Марта 2018

В Карелии набирают самый большой в истории оркестр кантелистов-любителей

По теме

"Мне трудно дышать, трудно ходить": Алла Пугачева рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
21.03.18 19:10
Интернет в общественные туалеты хотят провести в России
21.03.18 16:23
Конституционный суд признал недопустимыми отказы судов по части исков в пересчете "северных"
21.03.18 15:43
Все новости
Загрузка...

Принять в нем участие может любой житель Карелии, имеющий даже самые минимальные навыки игры на древнем музыкальном инструменте, сообщили в Центре национальных культур.

Самый большой в истории оркестр кантелистов набирают в Петрозаводске для участия в XI Международном фестивале народной музыки "Кантеле".

Принять в нем участие может любой житель Республики Карелия независимо от возраста, имеющий даже самые минимальные навыки игры на древнем музыкальном инструменте. Репетиции сводного оркестра кантелистов пройдут с апреля по сентябрь, а в октябре артисты-любители выступят на самой большой концертной сцене Карелии.

Желающим необходимо прислать заявку на электронный адрес cnk-karelia@yandex.ru. Информация по телефону 76-46-89.

Подробнее на сайте Центра национальных культур и народного творчества Республики Карелия и в группе в ВКонтакте.

По теме

"Мне трудно дышать, трудно ходить": Алла Пугачева рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
21.03.18 19:10
Интернет в общественные туалеты хотят провести в России
21.03.18 16:23
Конституционный суд признал недопустимыми отказы судов по части исков в пересчете "северных"
21.03.18 15:43
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату

Аналитика

Сегодня 16:32
Обществоведение
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром
Спикер Петросовета подвел итоги голосования за проекты программы "Комфортная городская среда".
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 6
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:14
Без политики
Новая Skoda Octavia. Все гениальное - Simply Clever
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
20.03.2018 14:59
все фото и видео

Опрос

Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»