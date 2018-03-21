В Карелии набирают самый большой в истории оркестр кантелистов-любителей

Принять в нем участие может любой житель Карелии, имеющий даже самые минимальные навыки игры на древнем музыкальном инструменте, сообщили в Центре национальных культур.

Самый большой в истории оркестр кантелистов набирают в Петрозаводске для участия в XI Международном фестивале народной музыки "Кантеле".

Принять в нем участие может любой житель Республики Карелия независимо от возраста, имеющий даже самые минимальные навыки игры на древнем музыкальном инструменте. Репетиции сводного оркестра кантелистов пройдут с апреля по сентябрь, а в октябре артисты-любители выступят на самой большой концертной сцене Карелии.

Желающим необходимо прислать заявку на электронный адрес cnk-karelia@yandex.ru. Информация по телефону 76-46-89.

Подробнее на сайте Центра национальных культур и народного творчества Республики Карелия и в группе в ВКонтакте.