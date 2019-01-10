В Карелии начали снимать документальный фильм про сгоревшую Успенскую церковь

Документальный фильм, посвященный сгоревшему в августе 2018 года в городе Кондопога деревянному храму XVIII века, начали снимать в Карелии.

Об этом сообщил автор сценария фильма, выпускник Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Тимофей Зубров-Андреев, передает ТАСС.

"Мы начали снимать документальный фильм про Успенскую церковь, уже провели две съемочных смены. В картине будут две сюжетные линии: одна - восстановление храма, потому что очень хочется запечатлеть труд людей. Другая часть будет посвящена исследованию причин зарождения решения о поджоге у мальчика. Есть сценарий, замысел, но пока не известно, получится ли найти контакт с семьей подростка", - сказал Зубров-Андреев.

Утром 10 августа 2018 года в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником федерального значения. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение. По подозрению в поджоге задержан 15-летний подросток.