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В Карелии начнется модернизация инфраструктуры ЖКХ

Новости. Общество
16:01, 16 Марта 2023
фото: Виктор Россыпнов / ВК

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Работы на отдельных участках планируется начать в мае этого года.

 

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов на своей странице в соцсетях рассказал о масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой по всей республике в 2023–2024 годах планируется отремонтировать более 64 километров водопроводов и более 6 километров канализационных сетей.

«Для нас это крайне важная программа, которая позволит сократить аварийность на сетях и объем потерь, а значит — улучшить качество коммунальных услуг. Работы на отдельных участках планируем начать уже в мае этого года», — написал министр на своей странице во «ВКонтакте».

Также Виктор Россыпнов добавил, что всего на цели модернизации было выделено 783 млн. рублей из федерального бюджета и более 160 млн. из республиканского и муниципального бюджетов.

Напомним, что по словам Заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина в рамках федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день одобрено 17 региональных проектов, стоимостью 34,2 млрд рублей. Данными проектами предусмотрено строительство и модернизация 2,1 тыс. км коммунальных сетей. Благодаря этому качество предоставляемых услуг ЖКХ в общей сложности улучшится для 565,2 тысячи человек.

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