В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник

Подросток был сбит насмерть в поселке Кутижма Пряжинского района, сообщают жители республики в социальных сетях.

Трагедия произошла вчера вечером. Одиннадцатиклассник погиб под колесами автомобиля.

Подробности ДТП выясняются.

"Останавливался, хотел помочь, спустились к парню в кювет, но пульса уже не было.Приехавшая скорая сказала, что умер сразу.

Водитель был трезвый, дул в трубку. Такие печальные вести", - рассказал очевидец трагедии в паблике "ДТП ПТЗ".

По нашей информации, у подростка на днях должен был состояться выпускной в школе. Одноклассники и учителя погибшего в шоке от произошедшего. Вместо праздника в школе сегодня траур.