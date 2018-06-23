В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник

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Подросток был сбит насмерть в поселке Кутижма Пряжинского района, сообщают жители республики в социальных сетях.
Трагедия произошла вчера вечером. Одиннадцатиклассник погиб под колесами автомобиля.
Подробности ДТП выясняются.
"Останавливался, хотел помочь, спустились к парню в кювет, но пульса уже не было.Приехавшая скорая сказала, что умер сразу.
Водитель был трезвый, дул в трубку. Такие печальные вести", - рассказал очевидец трагедии в паблике "ДТП ПТЗ".
По нашей информации, у подростка на днях должен был состояться выпускной в школе. Одноклассники и учителя погибшего в шоке от произошедшего. Вместо праздника в школе сегодня траур.
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