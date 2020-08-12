В Карелии наказали конкурсного управляющего в связи с делом о банкротстве молокозавода в Медгоре

Суд дисквалифицировал арбитражного управляющего, занимавшегося процедурой банкротства ООО "Медвежьегорский молокозавод", сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что конкурсный управляющий ООО "Медвежьегорский молокозавод" при реализации процедуры банкротства нарушил ряд условий: 1) осуществлял расчеты через кассу предприятия, минуя расчетный счет должника; 2) при оплате труда работников не производил уплату налога на доходы физических лиц.

Арбитражный суд Карелии признал конкурсного управляющего виновным и дисквалифицировал его на полгода.

Ранее деловая интернет-газета "Вести Карелии" сообщала, что Медвежьегорский молокозавод, сменивший собственника в 2018 году, обрел нового владельца, ООО "Ввэр Инвестиции".

Молокозавод в Медгоре ранее работал как ООО "Медвежьегорский молокозавод". Три года назад оно было признано банкротом. В 2018 году его производственные мощности выкупила петербургская компания "Сила Инвеста". Она создала ООО "Молзавод Медвежка" и передала ему все производство. В 2019 году было создано новое юридическое лицо – ООО "Медвежьегорский молзавод", которое также принадлежало"Силе Инвеста".

В Минсельхозе заявили, что ООО "Ввэр Инвестиции" не имеет отношения к "Силе Инвеста". У предприятия новый собственник и новый менеджмент.