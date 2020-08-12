890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Гендиректора строительной фирмы в Петрозаводске оштрафовали за нарушения правил безопасности на стройке
12.08.2020 18:20
Опубликованы результаты проверок качества питьевой воды в Карелии 7
12.08.2020 10:18
Дочь поэта Рождественского наловила рыбы и собрала грибов в Карелии (ФОТО) 2
12.08.2020 15:24
Городу в Карелии грозит экологическая катастрофа 11
12.08.2020 14:34
Специалисты не могут смыть вандальные надписи на доме в центре Петрозаводска 7
12.08.2020 16:40

В Карелии наказали конкурсного управляющего в связи с делом о банкротстве молокозавода в Медгоре

Новости. Общество
07:25, 13 Августа 2020
фото: ИА "Республика" / Дмитрий Ананьин
Загрузка...

Суд дисквалифицировал арбитражного управляющего, занимавшегося процедурой банкротства ООО "Медвежьегорский молокозавод", сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что конкурсный управляющий ООО "Медвежьегорский молокозавод" при реализации процедуры банкротства нарушил ряд условий: 1) осуществлял расчеты через кассу предприятия, минуя расчетный счет должника; 2) при оплате труда работников не производил уплату налога на доходы физических лиц.

Арбитражный суд Карелии признал конкурсного управляющего виновным и дисквалифицировал его на полгода.

Ранее деловая интернет-газета "Вести Карелии" сообщала, что Медвежьегорский молокозавод, сменивший собственника в 2018 году, обрел нового владельца, ООО "Ввэр Инвестиции". 

Молокозавод в Медгоре ранее работал как ООО "Медвежьегорский молокозавод". Три года назад оно было признано банкротом. В 2018 году его производственные мощности выкупила петербургская компания "Сила Инвеста". Она создала ООО "Молзавод Медвежка" и передала ему все производство. В 2019 году было создано новое юридическое лицо – ООО "Медвежьегорский молзавод", которое также принадлежало"Силе Инвеста".

В Минсельхозе заявили, что ООО "Ввэр Инвестиции" не имеет отношения к "Силе Инвеста". У предприятия новый собственник и новый менеджмент.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-08-13 08:15:17
опять облажались ..
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске

Аналитика

12.08.2020 13:32
Тема недели
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
Пока очистные сооружения и сети находятся в руках частников, карельскому городку грозит экологическая катастрофа.
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 16
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 16
05.08.2020 09:36
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 1
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»