В Карелии наказали трех муниципальных служащих

Должностные лица Лоухского района устроились на работу без предоставления справок о доходах, об имуществе, сведений об образовании, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе проверки установлено, что руководитель одной из образовательных организаций принят на работу без предоставления справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о составе семьи.

Начальник отдела администрации района при поступлении на муниципальную службу не указал сведения о прохождении обучения и о замещении должности руководителя коммерческой организации.

Кроме того, выявлены иные многочисленные нарушения, связанные с порядком заполнения и предоставления муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений справок о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей.

Все выявленные нарушения закона устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.