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В Карелии накрыли банду наркоторговцев

Новости. Криминал
11:46, 30 Ноября 2021
фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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Полицейские задержали 9 человек, сбывавших синтетический наркотик через «закладки», сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии накрыли банду наркоторговцев. Из оборота изъяли более 850 граммов синтетического наркотика. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по более чем 20 фактам преступной деятельности.

Оперативники УНК установили, что 7 фигурантов продавали запрещенные вещества в интересах одного из незаконных интернет-магазинов. Реализация велась в Петрозаводске и Кондопоге через тайники-закладки. Подозреваемые — уроженец Ленинградской области, четверо петрозаводчан и двое жителей Кондопоги — между собой не были знакомы, а всё общение вели через мессенджеры. Полицейские задержали их и изъяли свыше 780 граммов наркотика.

В отношении двух участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вскоре после этого полицейские установили, что через тот же интернет-магазин в столице Карелии сбывают наркотик еще двое петрозаводчан. Они также были задержаны, а при обыске полицейские изъяли свыше 100 граммов «синтетики». Фигуранты арестованы.

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Комментарии

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кир
2021-11-30 12:13:44
Фигня ваш арест. Два дня назад видел одного парня, разгребающего ногой снег у фонарного столба. Сказал, что ищет закладку. :)
Саныч
2021-11-30 12:49:39
кир, ты ему помог?
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