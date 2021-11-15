В Карелии накрыли банду наркоторговцев

Полицейские задержали 9 человек, сбывавших синтетический наркотик через «закладки», сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии накрыли банду наркоторговцев. Из оборота изъяли более 850 граммов синтетического наркотика. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по более чем 20 фактам преступной деятельности.

Оперативники УНК установили, что 7 фигурантов продавали запрещенные вещества в интересах одного из незаконных интернет-магазинов. Реализация велась в Петрозаводске и Кондопоге через тайники-закладки. Подозреваемые — уроженец Ленинградской области, четверо петрозаводчан и двое жителей Кондопоги — между собой не были знакомы, а всё общение вели через мессенджеры. Полицейские задержали их и изъяли свыше 780 граммов наркотика.

В отношении двух участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вскоре после этого полицейские установили, что через тот же интернет-магазин в столице Карелии сбывают наркотик еще двое петрозаводчан. Они также были задержаны, а при обыске полицейские изъяли свыше 100 граммов «синтетики». Фигуранты арестованы.