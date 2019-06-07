В Карелии наркоман пытался подкупить полицейского

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Житель Кемского района пытался дать взятку, чтобы избежать исследования на наличие в крови наркотиков, сообщили в прокуратуре Карелии.
Обвиняемый, находясь в здании полиции и осознавая, что сотрудники полиции намерены провести химико-токсикологическое исследование на наличие наркотиков в крови, решил дать взятку.
Мужчина предложил сотруднику полиции 15 тысяч рублей. Полицейский сообщил об этом своему руководству, и обвиняемый был задержан на месте преступления.
Уголовное дело направлено в Кемский городской суд для рассмотрения по существу.
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