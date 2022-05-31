В Карелии нашли обитателя подземелий, оставившего без интернета множество человек

В Кондопоге полицейские нашли подозреваемого в краже кабеля — ради 5 тысяч рублей мужчина оставил без связи несколько домов, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Кондопожского района установила подозреваемого в кражах, произошедших в мае в городе бумажников. Им оказался неоднократно судимый 32-летний местный житель.

Мужчина несколько раз действовал по одному и тому же плану. Вскрыв канализационный люк, он забирался внутрь, похищая медный кабель. В одном случае ему повезло и очищенный металл он сдал как лом. В другом случае кондопожанин спрятал моток кабеля неподалеку, но работники ресурсоснабжающей компании прибыли на место и лишили мужчину добычи.

Доход жителя Кондопоги от сдачи лома не превысил 5 тысяч рублей, однако ущерб, нанесенный юридическому лицу, составил более 183 тысяч рублей. Более того, без связи и интернета остались жители Кондопоги, поэтому против незадачливого обитателя подземелий было возбуждено уголовное дело.